Nordio: “Edilizia carceraria priorità

per modernizzare e umanizzare”

di Antonella Barone

Prime visite in carcere per il ministro della Giustizia. Lo aveva annunciato subito dopo il suo insediamento, lo ha fatto oggi, prima a Regina Coeli poi a Poggioreale. “Abbiamo preso atto del grande lavoro che è stato fatto e che sarà potenziato da noi per migliorare le condizioni di vita dell’amministrazione penitenziaria e dei detenuti” ha dichiarato Carlo Nordio all’uscita del carcere romano.

Accompagnato dal capo del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, Carlo Renoldi, dal direttore generale del Personale e delle risorse, Massimo Parisi, dal provveditore regionale reggente, Pierpaolo D’Andria, il Guardasigilli ha incontrato una rappresentanza del personale amministrativo e di Polizia penitenziaria, prima di visitare alcuni reparti detentivi.

Nordio ha sottolineato che le prime tre visite esterne dal giorno del suo insediamento – la prima per il calendario della Polizia penitenziaria, quindi alla commemorazione dei caduti dell’Amministrazione e quella di oggi, 3 novembre 2022, a Regina Coeli per proseguire poi a Poggioreale – “devono essere un messaggio significativo di estrema attenzione al mondo penitenziario”.

Tra le priorità da affrontare l’edilizia penitenziaria, indispensabile “per proseguire nell’opera di modernizzazione e di umanizzazione – ha dichiarato il ministro – Questione non solo di fondi, ma anche di permessi: Roma come Venezia ha problemi di compatibilità tra innovazione edilizia e tutela dei siti storici. Bisognerà, quindi, trovare un coordinamento tra i vari ministeri e anche tra beni giuridici protetti, perché l’innovazione passa attraverso la modifica dei luoghi, e se modifica significa sacrificio di qualche reperto archeologico, questo va fatto, perché non ci possiamo fermare”.

Ancora in materia di edilizia, Massimo Parisi, durante l’incontro con i vertici e con il personale della casa circondariale romana, ha ricordato lo stanziamento di 2 milioni di euro per interventi di ristrutturazione dell’ottava sezione dell’Istituto, che versa in condizioni di grave difficoltà. Il direttore del Personale e delle risorse ha poi tracciato un quadro generale delle assunzioni già programmate e delle procedure in corso, per per far fronte alle carenze di personale di tutte le aree: “Dopo 25 anni dall’ultimo concorso sono stati assunti nuovi direttori, 1478 sono gli agenti che prenderanno servizio a dicembre e ulteriori 2000 lo faranno entro il prossimo anno”.

A conclusione della visita, il Ministro ha anche voluto ricordare un pezzo di storia dell’istituto di Regina Coeli, dove Giuseppe Saragat e Sandro Pertini furono tenuti prigionieri in attesa di esecuzione durante la II Guerra mondiale. ”La loro evasione – ha raccontato Nordio –fu organizzata grazie a documenti di scarcerazione falsificati da Giuliano Vassalli, che in futuro sarebbe divenuto Ministro della Giustizia. Doppia emozione vedere queste celle e sedere sulla sedia che è stata di Vassalli”.

Poi la giornata del Guardasigilli è proseguita verso Napoli per la visita al carcere di Poggioreale. Con lui, insieme a Renoldi e Parisi, il provveditore regionale per la Campania, Lucia Castellano, il direttore dell’Istituto, Carlo Berdini, e il comandante Gaetano Diglio.