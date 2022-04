Offerte di lavoro psicologi, pasticceri, esperti pedagogia e scienze agrarie

Il Ministero della Giustizia – Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità, Ufficio Interdistrettuale di Esecuzione Penale Esterna per il Piemonte, la Valle d’Aosta e la Liguria e il Centro per la Giustizia Minorile per il Piemonte, la Valle d’Aosta e la Liguria ha indetto una selezione pubblica, per titoli e colloquio di idoneità, per esperti in psicologia, per la formazione dell’elenco previsto dall’art. 132 del D.P.R. 30/06/2000 n. 230, cui attingere per il conferimento di incarichi di collaborazione libero professionale, da espletarsi presso gli Istituti e i Servizi della Giustizia Minorile e di Comunità i Servizi della Giustizia Minorile e di Comunità presenti nei distretti delle Corti d’Appello di Torino e di Genova.

Per essere ammessi alla selezione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

-Laurea (magistrale o vecchio ordinamento);

-abilitazione all’esercizio della professione;

-iscrizione all’Albo Professionale;

-partita I.V.A. o dichiarazione di apertura della stessa in caso di conferimento dell’incarico;

-dichiarazione di non aver riportato precedenti penali iscrivibili nel casellario giudiziale ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. 14/11/2002 n. 313 e assenza di carichi pendenti, né procedimenti per l’applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione;

-età superiore ad anni 25, ai sensi dell’articolo 132 del D.P.R. 230/2000;

-non avere rapporto di lavoro dipendente con il Ministero della Giustizia;

-non avere motivi di inconferibilità di incarichi con le Pubbliche Amministrazioni.

Ogni aspirante può presentare la propria candidatura anche per più distretti di Corte d’Appello e per più diverse regioni.

La domanda di partecipazione alla selezione deve essere redatta, a pena di inammissibilità, utilizzando esclusivamente l’ apposito modello, debitamente compilato in tutte le sue parti e sottoscritto con firma autografa.

In essa ciascun candidato dovrà dichiarare, ai sensi dell’art. 45 e 46 D.P.R. 28/12/2000, n. 445, in maniera dettagliata i propri dati anagrafici, il codice fiscale, il recapito telefonico, il domicilio, l’indirizzo di posta PEC, il possesso dei requisiti richiesti ai fini della selezione e il possesso dei titoli indicati all’art. 4 del presente avviso, nonché la veridicità di tutte le ulteriori dichiarazioni eventualmente presenti nel curriculum vitae.

La domanda di partecipazione alla selezione dovrà essere corredata da copia del documento di identità e da curriculum vitae, redatto a pena di esclusione secondo il modello europass(https://europa.eu/europass/it).

Ulteriori allegati non sono ammessi e, qualora presentati, non saranno considerati utili ai fini della presente selezione.

La domanda, con gli allegati specificati, va indirizzata a pena di inammissibilità all’Ufficio Interdistrettuale di esecuzione penale esterna di Torino e inoltrata esclusivamente per posta elettronica certificata al recapito prot.uepe.torino@giustiziacert.it con indicazione nell’oggetto “selezione esperti in psicologia”, entro e non oltre le ore 24.00 del trentesimo giorno decorrente dalla data di pubblicazione del presente avviso sul sito ufficiale del Ministero della Giustizia.

L’Amministrazione non risponderà in alcun caso del mancato ricevimento dell’istanza che, per essere accettata dal sistema giustiziacert, deve essere inoltrata da altra PEC. Gli aspiranti risultati idonei saranno inseriti nell’elenco relativo al distretto di Corte di Appello indicato in domanda.

Il Ministero della Giustizia -Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità, Ufficio Interdistrettuale di Esecuzione Penale Esterna per il Piemonte, la Valle d’Aosta e la Liguria e il Centro per la Giustizia Minorile per il Piemonte, la Valle d’Aosta e la Liguria ha indetto una selezione pubblica, per titoli e colloquio di idoneità, per esperti in pedagogia, per la formazione dell’elenco previsto dall’art. 132 del D.P.R. 30/06/2000 n. 230, cui attingere per il conferimento di incarichi di collaborazione libero professionale, da espletarsi presso gli Istituti e i Servizi della Giustizia Minorile e di Comunità presenti nei distretti delle Corti d’Appello di Torino e di Genova.

Per essere ammessi alla selezione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

-Laurea triennale, magistrale ovvero specialistica in scienze pedagogiche o scienze della formazione o scienze dell’educazione ovvero titoli equiparati ed equipollenti secondo la normativa vigente. Il riferimento normativo relativo all’equipollenza del titolo dovrà essere indicato nella domanda, pena l’inammissibilità della stessa;

-partita I.V.A. o dichiarazione di apertura della stessa in caso di conferimento dell’incarico;

-dichiarazione di non aver riportato precedenti penali iscrivibili nel casellario giudiziale ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. 14/11/2002 n. 313 e assenza di carichi pendenti, né procedimenti per l’applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione;

-età superiore ad anni 25, ai sensi dell’articolo 132 del D.P.R. 230/2000;

-non avere rapporto di lavoro dipendente con il Ministero della Giustizia;

-non avere motivi di inconferibilità di incarichi con le Pubbliche Amministrazioni.

Ogni aspirante può presentare la propria candidatura anche per più distretti di Corte d’Appello e per più diverse regioni.

La domanda di partecipazione alla selezione deve essere redatta, a pena di inammissibilità, utilizzando esclusivamente l’ apposito modello pubblicato, debitamente compilato in tutte le sue parti e sottoscritto con firma autografa.

In essa ciascun candidato dovrà dichiarare, ai sensi dell’art. 45 e 46 D.P.R. 28/12/2000, n. 445, in maniera dettagliata i propri dati anagrafici, il codice fiscale, il recapito telefonico, il domicilio, l’indirizzo di posta PEC, il possesso dei requisiti richiesti ai fini della selezione e il possesso dei titoli indicati all’art. 4 del presente avviso, nonché la veridicità di tutte le ulteriori dichiarazioni eventualmente presenti nel curriculum vitae.

La domanda di partecipazione alla selezione dovrà essere corredata da copia del documento di identità e da curriculum vitae, redatto a pena di esclusione secondo il modello europass (https://europa.eu/europass/it).

Ulteriori allegati non sono ammessi e, qualora presentati, non saranno considerati utili ai fini della presente selezione.

La domanda, con gli allegati specificati, va indirizzata a pena di inammissibilità all’Ufficio Interdistrettuale di Esecuzione Penale Esterna di Torino e inoltrata esclusivamente per posta elettronica certificata al recapito prot.uepe.torino@giustiziacert.it con indicazione nell’oggetto “selezione esperti in pedagogia”, entro e non oltre le ore 24.00 del trentesimo giorno decorrente dalla data di pubblicazione del presente avviso sul sito ufficiale del Ministero della Giustizia.

L’Amministrazione non risponderà in alcun caso del mancato ricevimento dell’istanza che, per essere accettata dal sistema giustiziacert, deve essere inoltrata da altra PEC. Gli aspiranti risultati idonei saranno inseriti negli elenchi relativi al distretto di Corte di Appello indicati in domanda.

Il MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, Istituto a Custodia Attenuata per detenute Madri di Lauro sezione distaccata Casa Circondariale “Antimo Graziano” – Avellino ha indetto una procedura di selezione comparativa per titoli per l’affidamento dell’incarico di esperto in scienze agrarie per l’anno 2022 per l’attuazione del progetto “L’Arcobaleno nel giardino”.

L’incarico ha ad oggetto prestazioni d’opera di esperto in attività agrarie, in qualità di vivaista orto-floricolo, da svolgersi nell’ambito dello spazio verde esistente all’interno dell’ICAM di Lauro. Le prestazioni riguardano più in dettaglio la formazione in aula e su campo aperto delle detenute presenti presso l’ICAM, nonchè la supervisione della coltivazione e gestione di prodotti in serra, quali ortaggi piante e fiori, ad opera delle stesse detenute.

Per l’ammissione alla selezione sono richiesti i seguenti requisiti:

-possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione Europea;

-godimento dei diritti civili e politici;

-possesso di laurea/diploma in scienze agrarie o similari , abilitazione all’esercizio della professione e iscrizione all’albo professionale corrispondente;

-possesso di titoli comprovanti una valida esperienza maturata nel settore e/o attestati di specifici corsi frequentati con superamento di esami finali;

-non aver riportato condanne penali con sentenza passata in giudicato, né avere procedimenti penali pendenti a proprio carico e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione o di provvedimenti iscritti nel casellario giudiziale e non essere sottoposto a procedimenti penali;

-insussistenza di cause limitative della capacità del candidato di sottoscrivere contratti con la Pubblica Amministrazione e di espletare l’incarico oggetto della selezione;

-non essere stato destituito dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento, né di essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale, ai sensi dell’art. 127 lettera d) del D.P.R. n. 3/1957;

-conoscenza della lingua italiana scritta e parlata;

-possesso di valida esperienza nei mestieri afferenti l’incarico oggetto del bando.

Le domande di partecipazione, redatte secondo il fac-simile allegato all’avviso, dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre 15 giorni dalla pubblicazione del bando sul sito del Ministero della Giustizia.

Le domande dovranno essere presentate al seguente indirizzo: ICAM DI LAURO sezione distaccata della CASA CIRCONDARIALE “ANTIMO GRAZIANO” – AVELLINO – Via Frate Agostino di Casoria – 83023 LAURO.

Per il rispetto del predetto termine farà fede unicamente la data di ricevimento al Protocollo della Segreteria.

Le domande possono essere recapitate a mano (con obbligo della Direzione di rilasciare ricevuta con numero di protocollo completo di data e ora della ricezione), oppure inviate per posta con raccomandata a/r o per posta elettronica certificata (da indirizzo di posta elettronica certificata) all’indirizzo: cc.lauro@giustiziacert.it nel rispetto del termine perentorio.

Il Dipartimento Amministrazione Penitenziaria, Provveditorato Regionale per la Lombardia, Casa di Reclusione di Milano Opera ha avviato una manifestazione di interesse per l’individuazione degli operatori economici da inviare alla procedura negoziata per l’affidamento della gestione del Centro Estivo 2022 della Casa di Reclusione Milano Opera.

Gli operatori in possesso dei requisiti richiesti, interessati a partecipare alla procedura devono inviare entro le ore 12.00 del 09 Maggio 2022, tramite PEC all’indirizzo cr.opera@giustiziacert.it la propria manifestazione di interesse resa dal Legale rappresentante ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445/00 indirizzata alla Casa di Reclusione Milano Opera contenente:

– La richiesta di essere invitato alla procedura negoziata per l’affidamento del servizio in oggetto (allegato A al bando)

– Dichiarazione di insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del possesso dei requisiti (allegato B al bando)

La manifestazione di interesse dovrà essere accompagnata da copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore.

Per l’invio farà fede l’orario di ricevimento attribuito elettronicamente al momento della ricezione della PEC.

Alla procedura verrà invitato un numero minimo di cinque candidati, tra quelli che avranno manifestato il proprio interesse a partecipare, regolarmente e nel rispetto dei termini.

E’ fatta facoltà della Stazione appaltante di proseguire la procedura anche nel caso in cui non venga raggiunto il numero di cinque domande.

Nel caso in cui pervengano più di cinque domande sarà facoltà della Stazione Appaltante invitare tutti gli operatori che hanno presentato richiesta fino ad un massimo di 10 operatori ovvero individuare 10 candidati secondo l’ordine di arrivo delle candidature nel caso in cui le richieste siano superiori a 10.

Il DIPARTIMENTO AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA, Istituto a Custodia Attenuata per detenute Madri di Lauro sezione distaccata Casa Circondariale “Antimo Graziano” – Avellino ha indetto una procedura di selezione comparativa per titoli per l’affidamento dell’incarico per l’esecuzione del progetto “Mani in pasta”, ad un esperto pasticciere/cuoco appartenente ad una cooperativa/associazione.



Sono ammessi a partecipare organismi di rilievo nazionale e/o internazionale e le varie Associazioni o le Cooperative Onlus iscritte nel Registro Regionale del Volontariato o della Promozione Sociale, interessate a cooperare in sinergia col progetto dell’Istituto ed ammesse a partecipare alle procedure di aggiudicazione mediante la presentazione della propria offerta nelle forme e modi previsti dalle norme contabili.

Le persone esperte incaricate dall’Associazione/Cooperativa Onlus a svolgere le attività previste dal progetto, dovranno avere i seguenti requisiti.

-possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione Europea;

-godimento dei diritti civili e politici;

-possesso del diploma di pasticciere e/o cuoco;

-possesso di titoli comprovanti una valida esperienza maturata in attività di pasticcieri e/o cuochi;

-non aver riportato condanne penali con sentenza passata in giudicato, né avere procedimenti penali pendenti a proprio carico e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione o di provvedimenti iscritti nel casellario giudiziale e non essere sottoposto a procedimenti penali;

-insussistenza di cause limitative della capacità del candidato di sottoscrivere contratti con la Pubblica Amministrazione e di espletare l’incarico oggetto della selezione;

-non essere stato destituito dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento, né di essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale, ai sensi dell’art. 127 lettera d) del D.P.R. n. 3/1957.

Le domande di partecipazione, redatte secondo l’apposito fac-simile allegato all’avviso, dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre 15 giorni dalla pubblicazione del bando sul sito del Ministero della Giustizia. Le domande dovranno essere presentate al seguente indirizzo: ICAM DI LAURO (AV), sezione distaccata della Casa Circondariale “Antimo Graziano” – AVELLINO – Via Frate Agostino di Casoria – 83023 LAURO. Per il rispetto del predetto termine farà fede unicamente la data di ricevimento al Protocollo della Segreteria. Le domande possono essere recapitate a mano (con obbligo della Direzione di rilasciare ricevuta con numero di protocollo completo di data e ora della ricezione), oppure inviate per posta con raccomandata a/r o per posta elettronica certificata (da indirizzo di posta elettronica certificata) all’indirizzo: cc.lauro@giustiziacert.it nel rispetto del termine perentorio innanzi indicato.

Il DIPARTIMENTO AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA, Istituto a Custodia Attenuata per detenute Madri di Lauro sezione distaccata Casa Circondariale “Antimo Graziano” – Avellino ha indetto una procedura di selezione comparativa per titoli per l’affidamento dell’incarico per l’esecuzione del progetto “Ricicliamoci….con il Decoupage”, ad un maestro d’ arte appartenente ad una cooperativa/associazione.

Sono ammessi a partecipare organismi di rilievo nazionale e/o internazionale e le varie Associazioni o le Cooperative Onlus iscritte nel Registro Regionale del Volontariato o della Promozione Sociale, interessate a cooperare in sinergia col progetto dell’Istituto ed ammesse a partecipare alle procedure di aggiudicazione mediante la presentazione della propria offerta nelle forme e modi previsti dalle norme contabili.

Le persone esperte incaricate dall’Associazione/Cooperativa Onlus a svolgere le attività previste dal progetto, dovranno avere i seguenti requisiti.

-possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione Europea;

-godimento dei diritti civili e politici;

-possesso del diploma/ accademia di belle arti per maestro d’ arte;

-possesso di titoli comprovanti una valida esperienza maturata in attività di maestro d’ arte;

-non aver riportato condanne penali con sentenza passata in giudicato, né avere procedimenti penali pendenti a proprio carico e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione o di provvedimenti iscritti nel casellario giudiziale e non essere sottoposto a procedimenti penali;

-insussistenza di cause limitative della capacità del candidato di sottoscrivere contratti con la Pubblica Amministrazione e di espletare l’incarico oggetto della selezione;

-non essere stato destituito dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento, né di essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale, ai sensi dell’art. 127 lettera d) del D.P.R. n. 3/1957.

Le domande di partecipazione, redatte secondo il fac-simile allegato all’avviso, dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre 15 giorni dalla pubblicazione del bando sul sito del Ministero della Giustizia. Le domande dovranno essere presentate al seguente indirizzo: ICAM DI LAURO (AV), sezione distaccata della Casa Circondariale “Antimo Graziano” – AVELLINO – Via Frate Agostino di Casoria – 83023 LAURO. Per il rispetto del predetto termine farà fede unicamente la data di ricevimento al Protocollo della Segreteria. Le domande possono essere recapitate a mano (con obbligo della Direzione di rilasciare ricevuta con numero di protocollo completo di data e ora della ricezione), oppure inviate per posta con raccomandata a/r o per posta elettronica certificata (da indirizzo di posta elettronica certificata) all’indirizzo: cc.lauro@giustiziacert.it nel rispetto del termine perentorio innanzi indicato.

Il DIPARTIMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA, Casa Circondariale “G. De Angelis” di ARIENZO (CE) ha indetto la selezione di affidamento dell’incarico per il progetto “YOGATIME”, rientrante nelle attività trattamentali a favore dei ristretti associati alla Casa Circondariale di Arienzo.

Il progetto è finalizzato alla realizzazione di un percorso di rieducazione tendente a favorire l’acquisizione di strumenti necessari ad affrontare più efficacemente il proprio percorso riabilitativo, a migliorare il benessere globale e l’integrazione socioculturale, mediante un processo di armonizzazione tra corpo e mente, esercizi di scioglimento, di tecniche di respirazione, di tecniche di concentrazione e di rilassamento. Con la rieducazione psico-fisica, i discenti saranno indotti a favorire la consapevolezza di sé ed a gestire meglio lo stress e le proprie emozioni.

Sono ammessi a partecipare le Associazioni, le Cooperative onlus iscritte nel registro regionale della promozione sociale, e/o nella Short List già esistente e pubblicata nel BURC della Regione Campania n.68 del 29-09-2014 (Determina n. 74 del 24-09-2014 della Direzione Generale Presidenza, Studi legislativi e Legale-profilo B), interessate a cooperare in sinergia col progetto dell’Istituto e ammesse a partecipare alle procedure di aggiudicazione mediante la presentazione della propria offerta nelle forme e modi previsti dalle norme contabili.

Possono altresì presentare offerta i professionisti non appartenenti alle categorie indicate al punto precedente; le offerte verranno valutate solo nel caso non pervengano proposte dagli organismi indicati al punto 1.I soggetti incaricati per lo svolgimento delle attività dalla Associazione/Cooperativa Onlus a cui sarà affidato lo svolgimento di detta attività dovranno avere i seguenti requisiti:

-godimento dei diritti civili e politici;

-non aver riportato condanne penali, non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione o di provvedimenti iscritti nel casellario giudiziale e non essere sottoposto a procedimenti penali.

Le istanze dovranno essere inviate all’indirizzo di posta elettronica cc.arienzo@giustizia.it o consegnate a mano o tramite corriere all’Ufficio Protocollo (entro 15 giorni dalla pubblicazione dell’avviso sul sito dell’Albo Pretorio del Comune di Arienzo e sul sito del Ministero della Giustizia), alla Casa Circondariale di Arienzo (CE) , via Nazionale Appia , km. 230,600, corredate di curriculum vitae.

Il DIPARTIMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA, Casa Circondariale “G. De Angelis” di ARIENZO (CE) ha indetto la selezione di affidamento dell’incarico per il progetto “BARMAN” rientrante nella attività trattamentali a favore dei ristretti associati alla Casa Circondariale di Arienzo.

Il progetto è finalizzato alla conoscenza delle materie prime utilizzate nella miscelazione di cocktail tradizionali e vintage, nella preparazione di cocktail molecolari, intaglio frutta da decorazione e calcolo del cost analysis delle bevande

Sono ammessi a partecipare le Associazioni, le Cooperative onlus iscritte nel registro regionale della promozione sociale, e/o nella Short List già esistente e pubblicata nel BURC della Regione Campania n.68 del 29-09-2014 (Determina n. 74 del 24-09-2014 della Direzione Generale Presidenza, Studi legislativi e Legale-profilo B), interessate a cooperare in sinergia col progetto dell’Istituto e ammesse a partecipare alle procedure di aggiudicazione mediante la presentazione della propria offerta nelle forme e modi previsti dalle norme contabili.

Possono altresì presentare offerta i professionisti non appartenenti alle categorie indicate al punto precedente; le offerte verranno valutate solo nel caso non pervengano proposte dagli organismi indicati al punto 1.I soggetti incaricati per lo svolgimento delle attività dalla Associazione/Cooperativa Onlus a cui sarà affidato lo svolgimento di detta attività dovranno avere i seguenti requisiti:

– godimento dei diritti civili e politici;

– non aver riportato condanne penali, non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione o di provvedimenti iscritti nel casellario giudiziale e non essere sottoposto a procedimenti penali.

Le istanze dovranno essere inviate all’indirizzo di posta elettronica cc.arienzo@giustizia.it o consegnate a mano o tramite corriere all’Ufficio Protocollo (entro 15 giorni dalla pubblicazione dell’ avviso sul sito dell’Albo Pretorio del Comune di Arienzo e sul sito del Ministero della Giustizia), alla Casa Circondariale di Arienzo (CE) , via Nazionale Appia , km. 230,600, corredate di curriculum vitae.

Il DIPARTIMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA, Casa Circondariale “G. De Angelis” di ARIENZO (CE), ha indetto la selezione di affidamento dell’incarico per il progetto “VIVERE NEL VERDE” rientrante nella attività trattamentali a favore dei ristretti associati alla Casa Circondariale di Arienzo.

Attraverso la costituzione di un’area verde da adibire a giardino ed orto, il progetto mira ad incentivare il legame del detenuto con la natura.

Sono ammessi a partecipare le Associazioni, le Cooperative onlus iscritte nel registro regionale della promozione sociale, e/o nella Short List già esistente e pubblicata nel BURC della Regione Campania n.68 del 29-09-2014 (Determina n. 74 del 24-09-2014 della Direzione Generale Presidenza, Studi legislativi e Legale-profilo B), interessate a cooperare in sinergia col progetto dell’Istituto e ammesse a partecipare alle procedure di aggiudicazione mediante la presentazione della propria offerta nelle forme e modi previsti dalle norme contabili.

Possono altresì presentare offerta i professionisti non appartenenti alle categorie indicate al punto precedente; le offerte verranno valutate solo nel caso non pervengano proposte dagli organismi indicati al punto 1.I soggetti incaricati per lo svolgimento delle attività dalla Associazione/Cooperativa Onlus a cui sarà affidato lo svolgimento di detta attività dovranno avere i seguenti requisiti:

-godimento dei diritti civili e politici;

-non aver riportato condanne penali, non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione o di provvedimenti iscritti nel casellario giudiziale e non essere sottoposto a procedimenti penali.

Le istanze dovranno essere inviate all’indirizzo di posta elettronica cc.arienzo@giustizia.it o consegnate a mano o tramite corriere all’Ufficio Protocollo (entro 15 giorni dalla pubblicazione dell’ avviso sul sito dell’Albo Pretorio del Comune di Arienzo e sul sito del Ministero della Giustizia), alla Casa Circondariale di Arienzo (CE) , via Nazionale Appia , km. 230,600, corredate di curriculum vitae.

Il Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi, Direzione Generale delle Risorse materiali e delle Tecnologie intende ricercare in locazione, attraverso le modalità ed i parametri posti dall’art. 2, comma 222 e 222 bis, di cui alla L. n. 191/2009, con modifiche apportate dall’art. 3, comma 9, D.L. n. 95/2012, come convertito dalla L. n. 135/2012, e dall’art. 1, comma 387, punto 2), della L. n. 147/2013 e ss.mm.ii., uno o più immobili da destinare a sede del Giudice di Pace di Tivoli e uffici UNEP, la cui superficie netta complessiva risulti di circa 1.400 mq da destinare ad uso uffici ed aule giudiziarie.

Al fine di soddisfare le esigenze manifestate con il presente bando di ricerca, potranno essere considerate anche offerte di immobili di metratura inferiore (non meno di 400 mq); nel qual caso codesta Amministrazione si riserva di valutare congiuntamente più offerte provenienti da differenti soggetti.

La suddetta o le suddette unità immobiliari dovranno essere:

in perfetto stato di conservazione dal punto di vista strutturale;

dotate di impianti certificati e conformi alle vigenti normative;

dotate di rete di cablatura attiva (al momento di presentazione dell’offerta, ovvero potrà essere installata entro 30 giorni dalla richiesta di questa Amministrazione a cura e spese della proprietà).

Solo in mancanza di offerte che soddisfino pienamente i suddetti requisiti, potranno essere prese in considerazione offerte di immobili ancora non dotati di quanto richiesto, previa valutazione delle modalità di adeguamento da concordare con questa Amministrazione.

Gli immobili (o l’immobile) devono trovarsi nell’area del centro abitato di Tivoli.

Il contratto di locazione avrà una durata di anni 6 (sei), rinnovabile di un periodo non superiore ad ulteriori 6 (sei), e sarà subordinato alla valutazione di idoneità tecnica e di congruità economica da parte dell’Agenzia del Demanio.

La domanda di partecipazione, corredata dall’offerta economica e dalla dichiarazione sostitutiva, dovrà pervenire entro il giorno 29/04/2022 ore 14.00, esclusivamente a mezzo PEC al seguente indirizzo: offertelocazioni.dog@giustiziacert.it

Le offerte trasmesse con qualsiasi altra modalità (altro indirizzo PEC, posta elettronica ordinaria, posta tradizionale, ecc.), ovvero oltre il termine sopra previsto, saranno considerate inammissibili.

Nell’oggetto del messaggio di PEC dovrà essere indicata la dicitura: “Indagine di mercato: TIVOLI_UNEP_GdP. Immobile in locazione da destinare ad uso uffici ed aule giudiziarie”

Il Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi, Direzione Generale delle Risorse materiali e delle Tecnologie intende acquistare o locare con finalità di acquisto, un immobile da destinare alla sede degli Uffici del Tribunale per i Minorenni di Catania, con le seguenti caratteristiche:

-superfice lorda complessiva di circa 5.000 mq.;

-indipendente da altre strutture/abitazioni;

-dotato di aree scoperte a disposizione dei fruitori;

-sito nel centro urbano di Catania, preferibilmente nelle vicinanze degli uffici giudiziari attualmente presenti nella città.

L’offerta dovrà pervenire entro il giorno 23 maggio 2022 ore 14:00 esclusivamente a mezzo PEC al seguente indirizzo: dgrisorse.dog@giustiziacert.it

Qualsiasi offerta trasmessa con altra modalità (altro indirizzo PEC. posta elettronica ordinaria, posta tradizionale, ecc.) sarà considerata inammissibile.

Nell’oggetto del messaggio di PEC dovrà essere indicata la dicitura: “Indagine di mercato: CATANIA – immobile da acquistare/locare”

