Offerte di lavoro per direttore di sartoria, veterinario e enti del terzo settore

di Redazione

Il Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, Casa di Reclusione di Favignana ha indetto una procedura di selezione comparativa per titoli per l’affidamento dell’incarico di direzione tecnica della lavorazione industriale relativa alla sartoria.



La durata dell’incarico è prevista per il periodo che va dalla data di sottoscrizione della convenzione fino al 31/12/2022, salvo eventuali proroghe tecniche.

Le prestazioni riguarderanno principalmente le commesse per conto dell’Amministrazione Penitenziaria e, in particolare, la formazione dei detenuti lavoranti in relazione alla specifica attività, avviandone o incrementandone la qualificazione professionale.



Le domande di partecipazione, redatte a pena di nullità secondo il fac-simile allegato al bando, a firma del candidato, dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre la scadenza del 23 maggio 2022. Le domande dovranno essere presentate al seguente indirizzo: CASA DI RECLUSIONE DI FAVIGNANA – Via Aurelio Padovani, 1 – 91023 FAVIGNANA.

Le domande possono essere recapitate a mano, oppure inviate a mezzo posta con raccomandata a/r o posta elettronica certificata all’indirizzo: cr.favignana@giustiziacert.it nel rispetto del termine perentorio indicato.

LEGGI QUI I DETTAGLI

Il Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, Direzione della Casa circondariale Napoli Poggioreale “G. Salvia”, intende, attraverso un avviso pubblico, acquisire manifestazione di interesse rivolte ad Enti del Terzo Settore (ETS), in possesso dei requisiti indicati dal bando, ritenuti qualificati ed idonei a partecipare alla progettazione di un trattamento intensificato cognitivo comportamentale nei confronti degli autori di reati contro le donne.



I soggetti in possesso dei requisiti di cui al bando possono manifestare il proprio interesse a partecipare presentando apposita istanza, entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso.

L’invio dell’istanza di partecipazione, redatta in forma di autocertificazione, in conformità con il modello allegato al bando, deve avvenire tramite pec all’indirizzo cc.poggiorale.napoli@giustiziacert.it specificando nell’oggetto “Manifestazione di interesse finalizzata a partecipare alla progettazione di attivita’ di prevenzione e contrasto agli autori di reati contro le donne”.



LEGGI QUI I DETTAGLI

Il Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, Provveditorato regionale della Sardegna, Direzione casa di reclusione di Isili ha indetto un avviso di pubblica selezione per titoli e colloquio attitudinale, per la formazione di una graduatoria da utilizzare per l’assunzione in convenzione per il conferimento di un incarico libero professionale di un Medico Veterinario.



La domanda di ammissione alla selezione dovrà essere redatta su carta semplice ed in carattere stampatello, utilizzando il modulo allegato al bando e dovrà essere inoltrata scegliendo una delle seguenti modalità:

– a mezzo Raccomandata postale A.R. all’indirizzo: CASA DI RECLUSIONE di ISILI, VIA CASE SPARSE SN – ISILI 09056 (SU) SU, e dovrà riportare sulla busta la dicitura “SELEZIONE PER LA QUALIFICA DI UN MEDICO VETERINARIO”;

– per via telematica alla casella di posta elettronica certificata: cr.isili@giustiziacert.it

Le domande di partecipazione dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre il 09/05/2022.

LEGGI QUI I DETTAGLI

Il Dipartimento amministrazione penitenziaria, Istituto a Custodia Attenuata per detenute Madri di Lauro sezione distaccata Casa Circondariale “Antimo Graziano” – Avellino, ha indetto una procedura di selezione comparativa per l’affidamento dell’incarico per l’esecuzione del progetto di musica o musicoterapia, progetto “Bambini in Movimento” rientrante nelle attività rivolte ai bambini in età prescolare.



Gli interessati a partecipare, in possesso dei requisiti e secondo le modalità previste dal bando, possono inviare le domande di partecipazione, redatte secondo il fac-simile allegato all’avviso, che dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre 15 giorni dalla pubblicazione del presente bando sul sito del Ministero della Giustizia – www.giustizia.it.

Le domande dovranno essere presentate al seguente indirizzo: ICAM DI LAURO sezione distaccata della Casa Circondariale “Antimo Graziano” – AVELLINO – Via Frate Agostino di Casoria – 83023 LAURO.

Le domande possono essere recapitate a mano, oppure inviate per posta con raccomandata a/r o per posta elettronica certificata (da indirizzo di posta elettronica certificata) all’indirizzo: cc.lauro@giustiziacert.it nel rispetto del termine perentorio indicato.

LEGGI QUI I DETTAGLI

Il Dipartimento amministrazione penitenziaria, Istituto a Custodia Attenuata per detenute Madri di Lauro sezione distaccata Casa Circondariale “Antimo Graziano” – Avellino ha indetto una procedura di selezione comparativa per l’affidamento dell’incarico per l’esecuzione del progetto “Il Mondo Incantato”.



Gli interessati a partecipare, in possesso dei requisiti e secondo le modalità previste dal bando, possono inviare le domande di partecipazione, redatte secondo il fac-simile allegato all’avviso, che dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre 15 giorni dalla pubblicazione del presente bando sul sito del Ministero della Giustizia – www.giustizia.it.

Le domande dovranno essere presentate al seguente indirizzo: ICAM DI LAURO sezione distaccata della Casa Circondariale “Antimo Graziano” – AVELLINO – Via Frate Agostino di Casoria – 83023 LAURO.

Le domande possono essere recapitate a mano, oppure inviate per posta con raccomandata a/r o per posta elettronica certificata (da indirizzo di posta elettronica certificata) all’indirizzo: cc.lauro@giustiziacert.it nel rispetto del termine perentorio indicato.

LEGGI QUI I DETTAGLI

Il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, Ufficio di esecuzione penale esterna – Avellino ha pubblicato un avviso di manifestazione di interesse per la presentazione di candidature ai fini dell’ attivazione di n. 6 tirocini formativi nell’ambito del p.a.r. garanzia giovani campania II fase.

I giovani interessati devono possedere i seguenti requisiti previsti dal Piano di Attuazione Regionale “GARANZIA GIOVANI IN CAMPANIA”.

Il fabbisogno professionale espresso dall’ente prevede l’attivazione di:

4 – Addetti agli affari generali

-Diploma d’istruzione secondaria superiore di II grado;

-Competenze informatiche: sistema operativo (Windows), programmi comuni (pacchetto office), gestione della posta elettronica e web browser (Chrome, Explorer, Safari, ecc)

2 – Assistenti sociali – Tecnici del reinserimento e dell’integrazione sociale:

-Laurea di primo livello (triennale) in scienze del servizio sociale;

-Iscrizione all’albo; OBBLIGATORIA

-Competenze informatiche: sistema operativo (Windows), programmi comuni (pacchetto office), gestione della posta elettronica e web browser (Chrome, Explorer, Safari, ecc).

LEGGI QUI I DETTAGLI

Il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, Ufficio Interdistrettuale di Esecuzione Penale Esterna per la Sicilia ha indetto una selezione per l’affidamento dell’incarico per la realizzazione del progetto “Non curarti di me … curati tu!”, da attuarsi presso gli Uffici di esecuzione penale esterna (UEPE) di Agrigento, Caltanissetta Catania, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa e Trapani.

Le attività da realizzare in ciascuno degli 8 UEPE sono:

-attivazione di gruppi di ascolto rivolti ad uomini maltrattanti, autori di reati di violenza di genere e/o afferenti, in carico agli otto Uepe dell’Interdistretto, condotti da un esperto psicologo e da un assistente sociale. L’equipe darà sostegno psico-sociale individualizzato e di gruppo rivolto ai maltrattanti, avrà la funzione di sensibilizzare e motivare verso una consapevolezza dei comportamenti agiti al fine di esplorare i propri modelli di funzionamento, nell’ottica motivante e di responsabilizzazione;

-Interventi di Arteterapia rivolti ai destinatari degli otto Uepe della Sicilia;

-Interventi di consulenza e trattamento per i casi più complessi e ad alto rischio di recidiva accompagnata da un consulente psicologo senior e svolta insieme ai referenti locali delle equipe locali;

-Organizzazione di eventi di sensibilizzazione sulla materia rivolti agli studenti delle scuole superiori del territorio regionale;

-Creazioni di reti.

Sono ammessi a partecipare Enti con comprovata esperienza nel trattamento di soggetti maltrattanti, interessati a cooperare in convenzione con questa Amministrazione e a partecipare alle procedure di aggiudicazione mediante la presentazione di una proposta esecutiva per la migliore realizzazione del progetto, nelle forme e modi previsti dall’ avviso.

Le offerte, unitamente alla documentazione prevista dal bando, saranno presentate all’ indirizzo di posta elettronica certificata prot.uepe.palermo@giustiziacert.it entro e non oltre 20 giorni dalla data della pubblicazione dell’avviso, indicando quale oggetto “Proposta progetto Non curarti di me … curati tu!”.

LEGGI QUI I DETTAGLI

Il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, Ufficio Interdistrettuale di Esecuzione Penale Esterna per la Sicilia ha indetto una selezione per l’affidamento dell’incarico per la realizzazione del progetto “Costruire Comunità Riparative”, da attuarsi presso gli Uffici di esecuzione penale esterna (UEPE) di Palermo, Catania, Caltanissetta, Ragusa, Siracusa e Trapani.



L’iniziativa si propone di sviluppare una metodologia di giustizia riparativa che operi trasversalmente sulla Comunità, sull’utenza in carico al sistema dell’esecuzione penale esterna e sul sistema socio-relazionale di riferimento, per la gestione dei conflitti con modalità alternative a quelle tradizionali.



Sono ammessi a partecipare Enti con esperienza almeno triennale nel settore della mediazione penale, interessati a cooperare in convenzione con questa Amministrazione e a partecipare alle procedure di aggiudicazione mediante la presentazione di una proposta esecutiva per la migliore realizzazione del progetto, nelle forme e modi previsti dall’ avviso.

Le offerte unitamente alla documentazione prevista dal bando saranno presentate al seguente indirizzo di posta elettronica certificata prot.uepe.palermo@giustiziacert.it entro e non oltre 20 giorni dalla data della pubblicazione del presente avviso, indicando quale oggetto “Proposta progetto Costruire Comunità Riparative”.

LEGGI QUI I DETTAGLI