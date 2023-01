Offerte di lavoro: medici, esperto in radioprotezione e altri profili

di Redazione

Il Dipartimento giustizia minorile e di comunità , Ufficio Distrettuale di Esecuzione Penale Esterna di Catania ha pubblicato un avviso rivolto ai medici, in possesso dei requisiti previsti dal D.Lgs 81/2008, un avviso deputato alla sottoscrizione di una convenzione con l’Ufficio Locale Esecuzione Penale Esterna di Catania per l’incarico di medico competente della durata di 1 anno, con scadenza il 31 dicembre 2023.

I professionisti interessati potranno avanzare la propria candidatura a mezzo di posta elettronica certificata all’indirizzo prot.uepe.catania@giustiziacert.it entro e non oltre il 15.02.2023, utilizzando la modulistica allegata.

Alla domanda dovrà essere acclusa la documentazione, ovvero la relativa autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, comprovante quanto dichiarato circa il possesso dei titoli, con allegata copia di un documento d’identità in corso di validità del professionista candidato.

LEGGI QUI I DETTAGLI

Il Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, Direzione centro penitenziario “P. Mandato” – Secondigliano – Napoli, ha reso noto a tutti i professionisti, in possesso dei requisiti previsti dal D. Lgs. n.81/2008 e successive modifiche e integrazioni, un avviso, finalizzato al conferimento dell’incarico di Medico competente per il servizio di sorveglianza sanitaria all’interno del Centro Penitenziario “Pasquale Mandato” di Napoli Secondigliano per l’anno 2023.

Le candidature dovranno pervenire all’indirizzo di posta elettronica certificata della Direzione prot.cc.secondigliano.napoli@giustiziacert.it entro e non oltre il 3.2.2023, utilizzando il modello di domanda allegato all’ avviso, corredato del curriculum vitae in formato word e pdf indicante i titoli di servizio conseguiti negli ultimi cinque anni e della documentazione comprovante quanto dichiarato o, in alternativa, di autocertificazione che attesti il possesso della medesima prodotta ai sensi del D.P.R. n.445/2000.

LEGGI QUI I DETTAGLI

Il Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, Direzione centro penitenziario “P. Mandato” – Secondigliano – Napoli, ha reso noto ai potenziali candidati iscritti nell’elenco nominativo degli esperti in radio protezione – in possesso dell’abilitazione di secondo grado – un avviso riguardante la sottoscrizione di una convenzione con la Direzione del Centro Penitenziario “Pasquale Mandato” di Napoli Secondigliano per lo svolgimento dell’incarico di “esperto in radioprotezione”.

Le candidature dovranno pervenire all’indirizzo di posta elettronica certificata della Direzione prot.cc.secondigliano.napoli@giustiziacert.it entro e non oltre il 3.2.2023, utilizzando il modello di domanda allegato all’ avviso, corredato del curriculum vitae in formato word e pdf indicante i titoli di servizio conseguiti negli ultimi 5 anni e della documentazione comprovante quanto dichiarato, o in alternativa di autocertificazione che attesti il possesso della medesima prodotta ai sensi del D.P.R. n.445/2000.

LEGGI QUI I DETTAGLI

Il Dipartimento Giustizia Minorile e di Comunita’ – Ufficio Interdistrettuale Esecuzione Penale Esterna per la Campania – Napoli, ha indetto una procedura negoziata per l’affidamento dell’incarico di medico competente in materia di protezione dei lavoratori per gli anni 2023 – 2024 – 2025.

Possono partecipare i professionisti, dotati del titolo di specializzazione in medicina del lavoro (o equipollente ai sensi dell’art. 38 D.Lgs. n. 81/2008).

I professionisti interessati, a pena di esclusione dalla gara, dovranno far pervenire, entro e non oltre il giorno 07/02/2023 alle ore 12:00, presso l’ufficio protocollo i documenti di cui al bando, all’ indirizzo PEC prot.uepe.napoli@giustiziacert.it , avente oggetto “Gara informale relativa all’affidamento dell’incarico di medico competente in materia di protezione dei lavoratori – Anni 2023 – 2024 – 2025”.

La PEC dovrà contenere la seguente documentazione:

– Dichiarazione sostitutiva di certificazione dei requisiti di ordine generale (Allegato A);

– Dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell’art.46 del D.P.R. n. 445/2000, successivamente verificabile, attestante il possesso del titolo di specializzazione in medicina del lavoro (o equipollente ai sensi delol’art.38 D.Lgs. n. 81/2008)

– Curriculum vitae et studiorum corredato da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, di veridicità delle dichiarazioni in esso contenute, ex art.47 del DPR n.445/2000, successivamente verificabile, attestante lo svolgimento di analoghe esperienze professionali a quella richieste con l’avviso, effettuate presso soggetti pubblici, ovvero strutture private.

LEGGI QUI I DETTAGLI

Il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, Direzione Casa Circondariale di Ivrea ha indetto una procedura di selezione tramite avviso pubblico, per l’affidamento di un incarico professionale a tempo determinato a esperti psicologi/pedagogisti che abbiano competenza in materia di trattamento di soggetti autori di reati violenti contro le donne.

Gli interessati all’avviso di selezione dovranno far pervenire la propria adesione presentando domanda di partecipazione redatta utilizzando il modello di cui all’ avviso e allegando il curriculum vitae, debitamente firmato, nonché copia di un valido documento di identità e copia del progetto che si intende presentare.

La domanda, corredata dal relativo progetto dovrà pervenire, pena l’esclusione, entro e non oltre 7 giorni naturali e consecutivi decorrenti dal giorno di pubblicazione dell’ avviso sul sito www.giustizia.it, esclusivamente tramite posta elettronica certificata PEC intestata a nome del candidato, o di un suo delegato (in tal caso bisogna allegare la delega), all’indirizzo di posta elettronica certificata cc.ivrea@giustiziacert.it, recante l’oggetto “DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO DI SELEZIONE PER PROGETTI TRATTAMENTALI PSICO\PEDAGOGICI DI N. 1 PSICOLOGI/PEDAGOGISTI”.

LEGGI QUI I DETTAGLI

Il Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi, Direzione Generale delle Risorse Materiali e delle Tecnologie ricerca in locazione temporanea un immobile da adibire a uso uffici giudiziari per le esigenze del Tribunale e della Procura per i minorenni e della Corte d’Appello di Bologna.

La domanda di partecipazione, corredata dall’offerta economica, dalla relazione tecnica illustrativa e dalla dichiarazione sostitutiva, dovrà pervenire entro il giorno 14/02/2023 ore 14:00:00, esclusivamente attraverso invio sulla piattaforma informatica di e-procurement “Net4market” del Ministero.



LEGGI QUI I DETTAGLI

Il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, Direzione Casa Circondariale Femminile di Pozzuoli ha indetto una selezione per l’affidamento dell’incarico ad un Ente di formazione accreditato presso la Regione Campania e collegato ad ente del terzo settore per placement per un programma di formazione professionalizzante come manutentore del verde per 180 ore da realizzarsi presso la casa circondariale femminile di Pozzuoli nell’anno 2023.

Gli Enti interessati all’attuazione del progetto dovranno presentare una proposta progettuale, facendo una presentazione dell’organizzazione, con l’indicazione del responsabile, quantificando le risorse umane e materiali impiegati, i tempi di realizzazione e le attrezzature necessarie.

Le domande di partecipazione alla selezione dovranno essere inviate all’indirizzo di posta elettronica cc.pozzuoli@giustizia.it o cc.pozzuoli@giustiziacert.it oppure consegnate a mano o tramite corriere all’Ufficio Protocollo (entro 30 giorni dalla pubblicazione dell’ avviso sul sito ministeriale www.giustizia.it), alla Casa Circondariale Femminile di Pozzuoli, Via Pergolesi 140, corredate dalla idonea documentazione di cui al bando.

LEGGI QUI I DETTAGLI

Il Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, Provveditorato regionale del Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta ha indetto una gara per la conclusione di un contratto per l’affidamento della fornitura di tessuti invernali per il confezionamento di uniformi ordinarie invernali di colore blu da destinare al personale maschile e femminile del Corpo di Polizia penitenziaria.

Il termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione è il 1/03/2023 ore 12:00.

LEGGI QUI I DETTAGLI