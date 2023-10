Offerte di lavoro per medici, mediatori culturali e altri profili

di Redazione

Il Provveditorato Regionale per la Lombardia –Direzione della Casa Circondariale di Sondrio, ha indetto una manifestazione di interesse per l’affidamento dell’incarico di mediatore culturale per “Progetto Integrando”, finanziato da Cassa delle Ammende, per il quale lo svolgimento dell’attività è previsto nel periodo ricompreso tra novembre 2023 e la fine di febbraio 2024, all’interno dell’Istituto Penitenziario di Sondrio sito in Via Antonio Caimi, 80 a Sondrio (SO).

La domanda di partecipazione alla selezione va compilata utilizzando l’apposito modello allegato al bando, debitamente compilata e sottoscritta in tutte le sue parti, con allegata copia del documento di riconoscimento in formato PDF e dovrà essere inoltrata all’indirizzo di posta elettronica certificata cc.sondrio@giustiziacert.it indicando esclusivamente quale oggetto: “Selezione mediatori culturali per il Progetto Integrando” entro e non oltre le ore 24:00 del 7° giorno successivo alla data di pubblicazione dell’ avviso di selezione.

LEGGI QUI I DETTAGLI

Il Provveditorato Regionale per la Sicilia, attraverso un avviso pubblico, intende selezionare progetti che, come previsto dall’art. 1, commi 856 e 857 della Legge di bilancio n. 197/22, abbiano come finalità il recupero e il reinserimento dei detenuti e delle persone soggette a misure di comunità, compresi alcoldipendenti, tossicodipendenti e stranieri, attraverso percorsi di inclusione lavorativa e formativa, nonché l’assistenza a detenuti, agli internati e alle persone sottoposte a misure alternative alla detenzione o sottoposte a sanzioni di comunità e alle loro famiglie, contenenti, in particolare, iniziative educative, culturali e ricreative.

La documentazione, da presentarsi secondo le modalità previste dal bando, dovrà essere indirizzata al Provveditorato Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria della Sicilia, inoltrandola mediante posta elettronica certificata all’indirizzo prot.pr.palermo@giustiziacert.it entro e non oltre le ore 24 del 15.11.2023.

LEGGI QUI I DETTAGLI

La Direzione Casa Reclusione di Milano – Opera ha indetto un avviso pubblico per la manifestazione di interesse per l’affidamento del servizio di assistenza sanitaria da effettuarsi presso il Poligono di Tiro “Salvatore Rap”.

Gli Operatori Economici, in possesso dei requisiti, dovranno far pervenire a mezzo PEC all’indirizzo prot.prot.cr.opera@giustiziacert.it della Direzione Casa di Reclusione Milano Opera, Via Camporgnago, 40 – 20141 Milano, tel. 02576841, entro e non oltre il 30 novembre 2023, la documentazione di cui al bando.

Nell’oggetto della e-mail deve essere riportato il mittente e la seguente dicitura: Manifestazione di interesse per l’affidamento del servizio di assistenza sanitaria da effettuarsi presso il Poligono di tiro “Salvatore Rap” della Casa di Reclusione Milano-Opera.

Alla manifestazione di interesse non dovrà essere allegata alcuna offerta economica, pena la mancata presa in considerazione della stessa.

LEGGI QUI I DETTAGLI

La Casa circondariale di Pistoia intende affidare l’incarico di Medico Competente per l’espletamento del servizio dei compiti di cui all’art. 25 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 – e s.m.i. – per il personale dipendente in servizio presso la Casa circondariale di Pistoia e per i detenuti c.d.“lavoranti” per un totale di circa 70 (settanta) lavoratori (Personale Polizia penitenziaria e Personale Comparto Funzioni centrali) oltre ad una media di circa 120 visite per i detenuti c.d. “lavoranti”.

I candidati in possesso dei requisiti di cui all’art. 38 del D.Lgs. 61/2008 e s.m.i. dovranno far pervenire l’istanza di partecipazione -da compilarsi secondo le modalità indicate dal bando- alla procedura, indicando nell’oggetto della missiva: “dr. (Nome e Cognome). Manifestazione di interesse all’espletamento servizi del Medico Competente presso la Casa Circondariale di Pistoia.” esclusivamente mediante Posta Elettronica Certificata all’indirizzo: cc.pistoia@giustiziacert.it, entro e non oltre il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione dell’avviso sul sito del Ministero della Giustizia.



LEGGI QUI I DETTAGLI

La Direzione Casa Circondariale di Udine ha pubblicato un avviso, rivolto ai Medici, in possesso dei requisiti previsti dal D. Lgs. 81/2008, deputato alla sottoscrizione di una convenzione con la Casa Circondariale di Udine per l’incarico di medico competente per l’anno 2024.

I professionisti interessati potranno avanzare la propria candidatura a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo cc.udine@giustiziacert.it entro e non oltre il 16 novembre 2023 utilizzando la modulistica allegata alla quale dovrà essere acclusa la documentazione comprovante quanto dichiarato, ovvero produrre autocertificazione per la stessa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.

LEGGI QUI I DETTAGLI

Il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità – Centro per la giustizia minorile per la Calabria intende avvalersi dell’apporto professionale di esperti in pedagogia. I professionisti interessati dovranno far pervenire all’indirizzo di posta certificata prot.cgm.catanzaro@giustiziacert.it apposita missiva con oggetto “Manifestazione di interesse per il conferimento di incarichi temporanei di consulenza per esperto in PEDAGOGIA” entro e non oltre il 14 novembre 2023, contenente i dati anagrafici, i recapiti telefonici, mail e PEC a cui potrà essere contattato l’interessata\o. La manifestazione di interesse dovrà essere corredata dalla documentazione di cui al bando.

LEGGI QUI I DETTAGLI