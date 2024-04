Offerte di lavoro per medici, psicologi, capi d’arte

di Redazione

Il Dipartimento Amministrazione Penitenziaria, Provveditorato regionale della Lombardia, Direzione della Casa Circondariale di Varese ha indetto una selezione per l’affidamento dell’incarico di istruttore professionista di educazione fisica ed attività sportive da realizzarsi presso l’Istituto Penitenziario di Varese per l’anno 2024, attraverso un laboratorio di pallavolo, badminton e ping pong .

Coloro che manifestano interesse a partecipare all’ avviso devono inviare il progetto in carta semplice sottoscritto inoltrato tramite PEC all’indirizzo: cc.varese@giustiziacert.it, allegando la documentazione di cui al bando, entro e non oltre il termine per il ricevimento delle candidature fissato al 20 aprile 2024.

L’invio dell’istanza di partecipazione, redatta in forma di autocertificazione deve avvenire tramite PEC specificando nell’oggetto: AVVISO PUBBLICO PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO PER LA REALIZZAZIONE DEI PROGETTI DI ISTITUTO PER L’ANNO 2024 – CASA CIRCONDARIALE- VARESE- PROGETTO RIVOLTO ALLA POPOLAZIONE DETENUTA “PALLAVOLO, BADMINTON E PING PONG”

LEGGI QUI I DETTAGLI

Il Dipartimento Della Giustizia Minorile E Di Comunita’, Ufficio Distrettuale Di Esecuzione Penale Esterna Di Genova ha indetto un’istruttoria pubblica diretta a verificare l’interesse e la disponibilità di formazioni sociali senza finalità di lucro, operanti nel territorio di riferimento, a cooperare per la realizzazione del progetto “S.T.O.P. RED!” (Sistema Territoriale Orientato alla Prevenzione, Recupero, EDucazione), volto a perseguimento degli obiettivi di seguito riportati:

-Costruzione di una rete per la co-progettazione di interventi in ambito penale, rivolti a soggetti imputati e condannati per reati ex lege 19 luglio 2019 n. 69 “CODICE ROSSO”;

-Prevenzione e sensibilizzazione alla violenza di genere dei soggetti condannati e imputati per i delitti di cui al punto che precede, nonché a favore della cittadinanza.

I soggetti in possesso dei requisiti, allegando tutta la documentazione prevista dal bando, potranno manifestare il proprio interesse presentando apposita istanza di partecipazione all’U.D.E.P.E.

L’istanza di partecipazione, con la relativa documentazione, dovrà pervenire, tramite PEC all’indirizzo prot.uepe.genova@giustiziacert.it dell’U.D.E.P.E. di Genova. Il termine per il ricevimento delle manifestazioni di interesse è il 10 aprile 2024.

Nell’oggetto della comunicazione dovrà essere riportata la seguente dicitura: “Avviso di procedura di evidenza pubblica per la manifestazione di interesse a partecipare all’attuazione del progetto “S.T.O.P. RED!” (Sistema Territoriale Orientato alla Prevenzione, Recupero, Educazione)”.

LEGGI QUI I DETTAGLI

Il Dipartimento Amministrazione Penitenziaria, Direzione Istituti penitenziari “G. Passerini”, Casa Circondariale di Civitavecchia ha indetto la procedura di selezione comparativa per titoli per l’affidamento dell’incarico di psicologo nell’ambito del Progetto di Sostegno Psicologico rivolto al Personale di Polizia Penitenziaria.

Le candidature, corredate dalla documentazione richiesta, dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre il 15 aprile 2024 in plico chiuso e sigillato recante la dicitura: “PROCEDURA PER L’ AFFIDAMENTO DI INCARICO DI PSICOLOGO PER IL PROGETTO DI SOSTEGNO PSICOLOGICO RIVOLTO AL PERSONALE DI POLIZIA PENITENZIARIA”

Il plico dovrà essere contenuto in altra busta sulla quale dovrà essere indicato il mittente e il destinatario. Le domande dovranno essere presentate al seguente indirizzo: CASA CIRCONDARIALE DI CIVITAVECCHIA, VIA Aurelia Km.79,500 – 00053 Civitavecchia.

LEGGI QUI I DETTAGLI

Il Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità, Ufficio Locale di Esecuzione Penale Esterna – Alessandria intende ricercare in locazione passiva un’unità immobiliare da destinare ad uso uffici per l’ULEPE di Alessandria.

La domanda di partecipazione, corredata dall’offerta economica e dalla dichiarazione sostitutiva esclusivamente a mezzo PEC al seguente indirizzo: prot.uepe.alessandria@giustiziacert.it.

Il termine per la presentazione delle domande è il 25 aprile 2024 ore 24,00.

Nell’oggetto del messaggio di PEC dovrà essere indicata la dicitura: “indagine di mercato: ALESSANDRIA- unità immobiliare in locazione da destinare ad uso ufficio ULEPE”.

LEGGI QUI I DETTAGLI

Il Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità, Ufficio Locale di Esecuzione Penale Esterna – Cuneo intende ricercare in locazione passiva un’unità immobiliare da destinare ad uso uffici per l’ULEPE di Cuneo.

La domanda di partecipazione, corredata dall’offerta economica e dalla dichiarazione sostitutiva, dovrà pervenire , esclusivamente a mezzo PEC al seguente indirizzo: prot.uepe.cuneo@giustiziacert.it.

Il termine per la presentazione delle domande è il 23 aprile 2024 ore 24,00

Nell’oggetto del messaggio di PEC dovrà essere indicata la dicitura: “indagine di mercato: CUNEO- unità immobiliare in locazione da destinare ad uso ufficio ULEPE”.

LEGGI QUI I DETTAGLI

Il Dipartimento Giustizia Minorile e di Comunita’, Centro per la giustizia minorile per il Veneto, il Friuli Venezia Giulia e le Province autonome di Trento e Bolzano (Regione Trentino Alto Adige) ha reso noto un avviso pubblico di manifestazione di interesse per il conferimento di incarichi temporanei di consulenza di esperti in servizio sociale presso il Centro per la giustizia minorile per il Veneto, il Friuli Venezia Giulia e le Province autonome di Trento e Bolzano (Regione Trentino Alto Adige)

i professionisti eventualmente interessati a far pervenire, all’indirizzo di posta certificata prot.cgm.venezia@giustiziacert.it apposita missiva, allegando tutta la documentazione di cui all’avviso, entro e non oltre il 16 aprile 2024, con oggetto “Manifestazione di interesse per il conferimento di incarichi temporanei di consulenza per esperto assistente sociale” contenente i dati anagrafici, la sede prescelta prioritariamente per l’eventuale incarico, i recapiti a cui potrà essere contattato l’interessato.

LEGGI QUI I DETTAGLI

Il Dipartimento Giustizia Minorile e di Comunità, Centro per la Giustizia Minorile per la Lombardia, ha pubblicato un avviso pubblico di manifestazione di interesse per il conferimento di incarichi temporanei di consulenza di esperti assistenti sociali presso l’ufficio di servizio sociale per i minorenni di Brescia.

i professionisti, eventualmente interessati, a far pervenire all’indirizzo di posta certificata prot.cgm.milano@giustiziacert.it apposita documentazione con oggetto “Manifestazione di interesse per il conferimento di incarichi temporanei di consulenza per esperto in servizio sociale” contenente indirizzo mail e recapito telefonico.

LEGGI QUI I DETTAGLI

Il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, Direzione Casa circondariale di Rovigo N.C,. ha pubblicato un avviso rivolto ai medici, in possesso dei requisiti previsti dal D. Lgs. 81/2008, finalizzato alla sottoscrizione di una convenzione con la Casa Circondariale di Rovigo per l’incarico di medico competente per l’anno 2024.

I professionisti interessati potranno avanzare la propria candidatura a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo cc.rovigo@giustiziacert.it entro e non oltre il 20 aprile 2024, utilizzando la modulistica di cui al bando alla quale dovrà essere allegata la documentazione comprovante quanto dichiarato, ovvero produrre autocertificazione per la stessa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.

LEGGI QUI I DETTAGLI

Il Dipartimento Giustizia Minorile e di Comunità, Centro per la Giustizia Minorile per la Sicilia ha reso noto un avviso pubblico di manifestazione di interesse per il conferimento di incarichi temporanei di consulenza di esperti in pedagogia presso il Centro per la giustizia minorile per la Sicilia.

i professionisti eventualmente interessati, dovranno far pervenire, entro e non oltre il 10 aprile 2024, all’indirizzo di posta certificata: prot.cgm.palermo@giustiziacert.it, apposita missiva, corredata della documentazione di cui all’avviso, con oggetto “Manifestazione di interesse per il conferimento di incarichi temporanei di consulenza per esperto in pedagogia” contenente i dati anagrafici, la sede prescelta prioritariamente per l’eventuale incarico, i recapiti a cui potrà essere contattato l’interessato.

LEGGI QUI I DETTAGLI

La direzione casa di reclusione di Isili ha indetto una avviso di selezione per:

– 1 capo d’arte addetto alla gestione delle lavorazioni zootecniche (compreso il settore dell’apicoltura) e lattiero-casearie, da destinare alla Case di reclusione di Isili.

– 1 capo d’arte addetto alla gestione delle lavorazioni connesse alla manutenzione delle strutture rurali e dei relativi impianti, da destinare alla Casa di reclusione di Isili.

Il termine per il ricevimento delle domande è il 12 aprile 2024.

La domanda di partecipazione alla selezione, redatta secondo le modalità e allegando la documentazione di cui al bando, dovrà essere intestata alla Direzione della Casa di reclusione di Isili Provveditorato Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria della Sardegna, debitamente compilata e sottoscritta (la domanda dovrà quindi obbligatoriamente contenere la firma del candidato) e dovrà essere inoltrata, attraverso posta elettronica certificata (PEC), all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) della Casa di Reclusione di Isili cr.isili@giustiziacert.it entro e non oltre il giorno 12/04/2024.

La domanda dovrà riportare nell’oggetto della PEC la dicitura “Partecipazione alla selezione per capo d’arte addetto alla gestione delle lavorazioni presso la C.R. di Isili”.

LEGGI QUI I DETTAGLI