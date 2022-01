Offerte di lavoro per medici, psicologi e criminologi

Il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, Provveditorato Regionale per il Piemonte, Liguria e Valle D’Aosta ha indetto una selezione pubblica, per titoli preferenziali e colloquio d’idoneità, per l’istituzione dell’elenco di cui agli art. 132 del D.P.R. 30.06.2000 n. 230 degli esperti in psicologia e criminologia – relativamente alle Corti d’Appello di Torino e Genova – cui attingere, da parte del Provveditorato, per il conferimento di incarichi, in regime di consulenza, da espletarsi presso gli Istituti Penitenziari del Piemonte e Valle D’Aosta e in quelli della Liguria.

Gli incarichi verranno conferiti tenendo conto del punteggio complessivo risultante dai titoli e dalla valutazione del colloquio e dunque dalla posizione nella graduatoria finale. Gli elenchi saranno divisi per distretto di Corte D’Appello.

Per essere ammessi alla selezione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

Per i candidati psicologi:

laurea in psicologia (magistrale, specialistica o vecchio ordinamento);

abilitazione all’esercizio della professione di psicologo;

iscrizione all’Albo Professionale degli psicologi.

Per i candidati criminologi:

laurea (magistrale, specialistica o vecchio ordinamento) in scienze criminologiche ovvero altra laurea (magistrale, specialistica o vecchio ordinamento) e diploma di specializzazione in criminologia o scienze psichiatriche forensi, conseguito presso le Scuole di specializzazione individuate con D.P.C.M., di concerto con il M.I.U.R. (indicare estremi normativi), o master di II livello in criminologia, conseguito presso Università pubbliche o private (indicare estremi di riconoscimento nel caso delle Università private).

Per ambedue le categorie di professionisti:

possesso di partita I.V.A. o dichiarazione di apertura della stessa in caso di conferimento dell’incarico;

dichiarazione di non aver riportato condanne penali o applicazioni di pena ai sensi dell’articolo 444 del Codice di Procedura Penale e di non avere in corso procedimenti penali, né procedimenti per l’applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione, né che risultino a proprio carico precedenti penali iscrivibili nel casellario giudiziale ai sensi dell’articolo 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. In caso contrario, si indichino le condanne e i procedimenti a carico ed ogni eventuale precedente penale, precisando la data del provvedimento e l’Autorità Giudiziaria che lo ha emanato ovvero quella presso la quale penda un eventuale procedimento penale;

età non inferiore ad anni 25;

non essere legato da un rapporto di lavoro dipendente con il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria;

non avere motivi di inconferibilità di incarichi da parte delle Pubbliche Amministrazioni.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per produrre domanda di ammissione agli elenchi.

Ogni aspirante può presentare la propria candidatura per i distretti delle Corti di Appello di Torino (Istituti penitenziari del Piemonte e Valle D’Aosta) o della Liguria (Istituti penitenziari della Liguria).

La domanda di partecipazione alla selezione, redatta secondo le indicazioni presenti nel bando, intestata al Provveditorato Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria per il Piemonte, Liguria e Valle D’Aosta, debitamente compilata e sottoscritta, formato pdf, dovrà essere inoltrata all’indirizzo di posta elettronica certificata: prot.pr.torino@giustiziacert.it entro e non oltre le ore 24 del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente bando sul sito www.giustizia.it. Si precisa che anche l’indirizzo mittente dovrà essere di posta elettronica certificata. L’oggetto dovrà essere “Selezione per esperti psicologi e criminologi”.

LEGGI QUI TUTTI I DETTAGLI

Il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, Provveditorato Regionale per la Puglia e la Basilicata, Ufficio I – Affari Generali, Personale e Formazione ha indetto indetta una selezione pubblica, per titoli preferenziali e colloquio di idoneità, per l’istituzione dell’Elenco di cui all’art. 132 del D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, per professionisti esperti ai sensi dell’art. 80, comma 4, della Legge 26 luglio 1975, n. 354, cui attingere, da parte del Provveditorato Regionale di Puglia e Basilicata, per il conferimento di incarichi in regime di consulenza e senza rapporto di pubblico impiego nel quadriennio 2023-2026, da espletarsi presso gli Istituti penitenziari appartenenti ai Distretti delle Corti d’Appello di Bari, Lecce e Potenza.

Per essere ammessi alla selezione è richiesto il possesso dei requisiti di seguito descritti.

Per gli Psicologi:

laurea in psicologia (magistrale o vecchio ordinamento);

abilitazione all’esercizio della professione di psicologo;

iscrizione all’Albo professionale degli Psicologi.

Per i criminologi:

laurea magistrale o vecchio ordinamento;

diploma di specializzazione in criminologia o scienze psichiatriche forensi conseguito presso le Scuole di specializzazione individuate con D.P.C.M., di concerto con il M.I.U.R., o master di II livello in criminologia, conseguito presso Università pubbliche o private.

Per ambedue le categorie di professionisti:

Possedere una partita IVA; qualora il professionista non ne sia ancora in possesso, sarà sufficiente produrre una dichiarazione con cui si impegna a provvedere all’apertura della stessa in caso di conferimento dell’incarico.

Non aver riportato condanne penali o applicazioni di pena ai sensi dell’art. 444 c.p.p. e non avere in corso a proprio carico procedimenti penali né procedimenti per l’applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione, né avere a proprio carico precedenti penali iscrivibili nel casellario giudiziale ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313. In caso contrario, il candidato deve specificare le condanne e i procedimenti a suo carico ed ogni eventuale precedente penale, precisando la data del provvedimento e l’Autorità Giudiziaria che lo ha emanato, ovvero quella presso la quale penda un eventuale procedimento penale.

Avere età superiore ad anni 25 ed inferiore ad anni 70 (requisiti che dovranno sussistere alla data di pubblicazione del presente avviso).

Non essere legato da un rapporto di lavoro dipendente con il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria.

Non avere motivi di inconferibilità di incarichi da parte delle Pubbliche Amministrazioni.

I requisiti descritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per produrre domanda di ammissione all’Elenco stabilito nel presente avviso.

Ogni aspirante può presentare la propria candidatura per i Distretti delle Corti d’Appello di Bari, Lecce e Potenza, esprimendo nella domanda la propria opzione per uno o più Distretti.

La domanda di partecipazione alla selezione, redatta secondo le modalità indicate nel bando, debitamente compilata in tutte le sue parti, sottoscritta e con allegato un valido documento di riconoscimento, dovrà essere indirizzata al Provveditorato Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria per la Puglia e la Basilicata, inoltrata mediante posta elettronica certificata, all’indirizzo prot.pr.bari@giustiziacert.it indicando quale oggetto “Selezione esperti psicologi e criminologi clinici”, entro e non oltre le ore 24.00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente Avviso sul sito web del Ministero della Giustizia.

LEGGI QUI TUTTI I DETTAGLI

Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, Direzione Casa Circondariale “Ernesto Mari” di Trieste intende individuare un Medico, in possesso dei requisiti previsti dal D. Lgs. 81/2008, al fine della sottoscrizione di una convenzione con la Casa Circondariale di Trieste per l’incarico di medico competente per l’anno 2022. I professionisti interessati potranno avanzare la propria candidatura a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo cc.trieste@giustiziacert.it entro e non oltre il 20 gennaio 2022 utilizzando la apposita modulistica alla quale dovrà essere acclusa la documentazione comprovante quanto dichiarato, ovvero produrre autocertificazione per la stessa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.

LEGGI QUI TUTTI I DETTAGLI

Il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, Direzione Casa Circondariale di Paola intende individuare un Medico in possesso dei requisiti previsti dal D. Lgs. 81/2008, un avviso deputato alla sottoscrizione di una convenzione con la Casa Circondariale di Catanzaro per l’incarico di medico competente.

I professionisti interessati potranno avanzare la propria candidatura a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo cc.paola@giustiziacert.it entro e non oltre il 20 Gennaio 2022 utilizzando l’apposito modulo e scheda di valutazione ai quali dovrà essere acclusa la documentazione comprovante quanto dichiarato, ovvero l’autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 con la quale si dichiarano luoghi e date di conseguimento dei titoli e di prestazione dei servizi svolti utili alla valutazione.

LEGGI QUI TUTTI I DETTAGLI