Reddito di dignità per i giovani di Puglia e Basilicata sottoposti a provvedimenti penali

di Catia Paluzzi

Protocollo d’intesa tra il Centro per la giustizia minorile per la Puglia e la Basilicata, la Regione Puglia e il Dipartimento regionale Welfare per la realizzazione d’interventi di inclusione sociale attiva rivolta a minori e giovani in età di lavoro sottoposti a provvedimenti penali dell’Autorità giudiziaria minorile. L’accordo avrà la durata di due anni e per la realizzazione dell’attività previste sono stati stanziati € 1.500.000.

I giovani selezionati come destinatari dal Centro giustizia minorile della Puglia e la Basilicata che aderiranno al progetto, riceveranno un’indennità economica.

Il protocollo prevede che i ragazzi svolgano tirocini per l’inclusione sociale e/o forse similari, corsi di formazione, partecipazione a iniziative e laboratori per il rafforzamento delle competenze nella ricerca attiva di lavoro, percorsi di ri-abilitazione sociale dei giovani dell’area di disagio, partecipazione ad attività culturali in una prospettiva di attività solidale.