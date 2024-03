Ripam, Upp: scorrimento graduatorie per 60 posti

di Redazione

E’ stato pubblicato nel sito del ministero della Giustizia, l’avviso riguardante il concorso per titoli ed esami, su base distrettuale, per il reclutamento a tempo determinato di 8.171 unità di personale non dirigenziale dell’Area funzionale terza, Fascia economica F1, con il profilo di Addetto all’Ufficio per il processo, bandito per l’Amministrazione dal Dipartimento della Funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri per il tramite della Commissione per l’attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM).

In particolare, al fine di agevolare il raggiungimento degli obiettivi di cui al Pnrr nei distretti di Cagliari, Campobasso, Lecce, Messina, Palermo e Reggio Calabria, con provvedimento del Direttore generale del Personale e della formazione è stato disposto lo scorrimento dell’elenco formato dai candidati idonei, unificati sulla base del punteggio conseguito, ancora presenti nelle singole graduatorie dei distretti di Cagliari, Caltanissetta, Campobasso, Lecce e Palermo.

Lo scorrimento avviene a copertura di un complessivo di 60 posti disponibili. L’inoltro del modulo di scelta sede sarà consentito a partire dalle ore 12.00 del 27 dicembre 2023 alle ore 10:00 dell’9 gennaio 2024. L’elenco idonei resterà in linea fino al 1° febbraio 2024

