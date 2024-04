Servizio civile universale: il programma “Prossimitade”

di Redazione

Il Dipartimento per le Politiche giovanili e servizio civile universale, il 22 dicembre 2023, ha pubblicato il Bando per la selezione di operatori volontari da impiegare in progetti afferenti ai programmi di intervento di Servizio civile universale.

Al programma “Prossimitade: connessioni con la giustizia” presentato dalla Direzione generale dell’esecuzione penale esterna concorrono i seguenti progetti:

– “Comunità accoglienti e divergenti” che sarà realizzato a livello nazionale;

– “Orexis: verso una giustizia di comunità” che sarà realizzato dall’Ufficio interdistrettuale per esecuzione penale esterna di Torino;

– “Prisc – Potenziamento reti inclusione servizio civile” che sarà realizzato dall’Ufficio locale di Taranto;

– “Costruire R.e.Te. – Relazioni efficaci nei territori” che sarà realizzato dall’Ufficio interdistrettuale per l’esecuzione penale esterna del Veneto, Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige/Sud Tirol;

– “Connessioni di giustizia: il territorio cresce” che sarà realizzato dall’Ufficio locale di esecuzione penale esterna di Varese;

– “Interconnessione con la comunità” che sarà realizzato dall’Ufficio interdistrettuale di esecuzione penale esterna della Calabria;

Gli obiettivi del programma mirano alla creazione, potenziamento e implementazione dei presidi di prossimità presso i tribunali, in stretta collaborazione con l’autorità giudiziaria, il potenziamento della rete con enti e realtà territoriali per la promozione di ulteriori convenzioni e protocolli per lo svolgimento dei lavori di pubblica utilità ed il miglioramento dei contenuti del programma di trattamento.

La domanda di partecipazione al bando dovrà essere presentata esclusivamente nella modalità on line entro e non oltre le ore 14.00 del 15 febbraio 2024.

