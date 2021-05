Tirocini in coworking per giovani del servizio sociale di Roma

di Redazione DGMC

Avviati i tirocini destinati a 10 giovani adulti in carico al all’ufficio di servizio sociale per i minorenni di Roma, selezionati tra quelli che hanno partecipato, da remoto, al corso di Digital Marketing del progetto FENIX. Con la frequenza del corso, che ha sviluppato competenze in ambito informatico e di comunicazione digitale su WordPress, piani editoriali e scrittura SEO, Google ADS, Google Suite e Social Media, i partecipanti hanno ottenuto le certificazioni Google ads Motore o Rete di ricerca, Video, Display, Shopping. Dieci tra coloro che si sono distinti per capacità, interesse e motivazione sono stati inseriti nei tirocini formativi presso le aziende Cattolica Assicurazione, Cedel Enel, Open Fiber, Polimatica, PuntoCom, Accenture.

L’attività di formazione potrà svolgersi in modalità smart working, compatibili con l’emergenza pandemica, grazie al supporto del Centro Elis di Roma. L’associazione consentirà ai tirocinanti di mettere in pratica le competenze professionali acquisite nel settore della comunicazione digitale, offrendo una postazione informatica a disposizione di ciascun selezionato durante il corso di quattro mesi. Dalla palestra del Centro Elis, i giovani saranno costantemente in contatto da remoto per scambi organizzativi con i tutor delle aziende aderenti, che monitoreranno il lavoro loro assegnato, e avranno l’opportunità di mettersi in relazione con altri lavoratori.

L’Ufficio di servizio sociale per minorenni di Roma, come molte altre strutture, è riuscito ad adeguarsi alle modalità operative imposte dalla pandemia, scoprendo o “riscoprendo” i vantaggi della rete informatica: in particolare i ragazzi, anche sottoposti a misure penali restrittive, hanno avuto modo di continuare a vivere la loro adolescenza, restando in contatto con gli affetti familiari.

Il Progetto Fenix – nato dal un accordo di collaborazione tra il Centro di giustizia minorile del Lazio, Abruzzo, Molise, l’Ufficio di Servizio sociale per i minorenni di Roma e l’Associazione Elis, che ne cura la promozione – ha potuto godere del cofinanziamento della Fondazione ENEL Cuore e del supporto della Università LUMSA di Roma.