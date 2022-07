Udepe Trieste: procedura rivolta agli enti del terzo settore

di Redazione

Il Dipartimento giustizia minorile e di comunità, Ufficio Interdistrettuale di Esecuzione Penale Esterna per il Veneto, il Friuli Venezia Giulia, il Trentino Alto Adige/Südtirol, ha indetto una procedura di evidenza pubblica, di tipo non competitivo finalizzata all’individuazione di soggetti del terzo settore da ammettere alla coprogettazione di alcuni servizi nell’ambito dei percorsi di reinserimento sociale delle persone sottoposte a misure penali sui territori delle Città di Trieste, Gorizia, Udine e Pordenone e territori provinciali.

La durata dell’accordo di collaborazione, che sarà stipulato nella forma di convenzione tra il partner pubblico e il soggetto coprogettante, sarà di un anno, con opzione di rinnovo di pari durata, per non più di due volte e alle condizioni indicate nel documento preliminare, allegato al bando, a partire dalla data di stipulazione.

Sono ammessi a partecipare all’istruttoria pubblica tutti gli enti del terzo settore – in possesso dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale, di capacità tecnico professionale e di capacità economico – finanziaria – che, in forma singola o associata, siano interessati a coprogettare i servizi e gli interventi di cui al documento preliminare e a cogestire i relativi servizi e attività in partenariato pubblico/privato sociale.

La domanda di partecipazione con la documentazione ad essa allegata, da redigersi secondo le modalità previste dal bando, dovrà pervenire tramite PEC all’indirizzo prot.uepe.trieste@giustiziacert.it inderogabilmente entro le ore 23.59 di sabato 17 settembre 2022.

Nell’oggetto dovrà chiaramente essere indicata, a pena di esclusione, la seguente dicitura: “Istruttoria pubblica, finalizzata all’individuazione di soggetti del terzo settore disponibili alla coprogettazione e alla successiva gestione in partnership di servizi ed interventi di reinserimento sociale di persone in misure penali sul territorio”.

Inoltre, dovranno essere chiaramente riportati, all’inizio del corpo del messaggio PEC, il nominativo e la ragione sociale del candidato mittente. In caso di soggetti riuniti dovrà essere indicata l’intestazione di tutti i soggetti, evidenziando quella della mandataria capogruppo.

