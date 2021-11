Ufficio per il processo, 8171 addetti: a Rende rinviata prova

di Redazione

A causo dello stato di allerta meteo che interessa la Regione Calabria, emesso dal Dipartimento della Protezione civile, con ordinanza n. 3480 del 25 novembre 2021, per il giorno 26 novembre 2021, si dà comunicazione che la prova scritta, relativa al concorso pubblico, per titoli ed esami, su base distrettuale, per il reclutamento a tempo determinato di 8.171 unità di personale non dirigenziale dell’Area funzionale terza, Fascia economica F1, con il profilo di Addetto all’Ufficio per il processo, da inquadrare tra il personale del Ministero della giustizia, prevista il 26 novembre 2021, che doveva tenersi nella sede di Rende, è rinviata.

Farà seguito, con successiva comunicazione, l’indicazione della nuova data.

