Uiepe Campania: convocati candidati Servizio civile digitale

di Redazione

E’ stato pubblicato, nel sito della Giustizia un avviso riguardante gli aspiranti Volontari del Servizio Civile Digitale 2023 – Progetto “Probation 2.0”.

I candidati, che dovranno essere muniti di documento in corso di validità, sono infatti stati convocati ad effettuare il colloquio di selezione previsto all’art. 6 del Bando nazionale, per il progetto “Probation 2.0”, presso la sede dell’UIEPE per la Campania, in Napoli alla via Amerigo Vespucci 172.

