DGMC: calendario colloqui per esperto servizio sociale

di Fiorenza Elisabetta Aini

E’ stato pubblicato nel sito del ministero della Giustizia l’avviso relativo al calendario dei colloqui previsti per la selezione di esperti di Servizio sociale bandita dal Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità – Ufficio Interdistrettuale di Esecuzione Penale Esterna e Centro per la Giustizia minorile di Roma. La Commissione ha estratto la lettera P e i colloqui inizieranno il 7 giugno.

Il colloquio avverrà in stanza virtuale, secondo le indicazioni fornite mediante successivo avviso; tutti i candidati dovranno collegarsi alle ore 9.00 del giorno di convocazione; la conclusione dell’appello determinerà l’esclusione, senza ulteriore comunicazione, di chi non avrà risposto. In caso di malattia il candidato dovrà trasmettere il certificato medico entro le 23:59 del giorno di convocazione e verrà automaticamente collocato in coda ai candidati convocati nella prima seduta utile, dopo 10 giorni dalla precedente.

L’elenco che si formerà, come previsto dall’ art. 132 del D.P.R. 30/06/2000 n. 230, sarà quello da cui si potrà attingere per il conferimento di incarichi di collaborazione libero professionale, da espletarsi presso i Servizi della Giustizia Minorile e di Comunità presenti nei distretti delle Corti d’Appello di Roma, L’Aquila e Campobasso

