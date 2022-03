Teatro in carcere: Alda Merini, Poltrona Rossa e Capossela a Volterra

Con la riapertura delle strutture teatrali si moltiplicano anche le iniziative trattamentali del settore legate agli istituti penitenziari.

L’associazione culturale Cetec (Centro Europeo Teatro e Carcere), che cura in particolare le iniziative del progetto “Dentro/Fuori San Vittore”, ricorderà la figura dell’autrice Alda Merini – la “Poetessa dei Navigli” – a partire dal 18 marzo e fino a lunedì 21 con una serie di concerti, performance e spettacoli in varie location di Milano.

Martedì 29 marzo sarà la volta dell’associazione culturale “Poltrona Rossa”, che dal 2013 sviluppa progetti artistici e teatrali nelle strutture carcerarie di Sicilia, Toscana e Liguria anche grazie al contributo della compagnia “Gli Ir-ritati in Catarsi”, formata da attori che vivono in stato di detenzione. Con l’interpretazione delle attrici della Compagnia delle Erinni sarà disponibile online – sulle piattaforme Facebook e Instagram – l’evento “Voci ir-ritate”, che consiste in una giornata di letture di testi “galeotti”.

Sabato 2 aprile, nel carcere di Volterra, si esibirà l’artista di fama internazionale Vinicio Capossela, impegnato con la Compagnia della Fortezza in un evento legato alle iniziative di Volterra22. La località toscana è infatti indicata tra le “Città della Cultura” per l’anno in corso.