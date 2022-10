La Giustizia nel mandato Cartabia

Puntata 4. L’Ufficio per il processo

di Redazione

Ripercorriamo in 14 puntate le attività della Guardasigilli del governo Draghi: 600 giorni in via Arenula

Giovani per la giustizia, l’occasione dell’ufficio per il processo. In migliaia entrano negli uffici giudiziari, con contratti a tempo determinato, come stabilito dal Pnrr, per aiutare i magistrati nell’abbattimento dell’arretrato e nella riduzione dei tempi dei processi.

Una rivoluzione negli uffici giudiziari, “un ponte tra generazioni, che cambia anche il modo di lavorare: il magistrato potrà contare sul supporto di un team di giovani giuristi”, sottolinea la Ministra della Giustizia, Marta Cartabia, che nel suo mandato ha voluto iniziare un viaggio nelle Corti d’Appello d’Italia (Milano, Firenze, Roma, Napoli, Venezia, Perugia, Bari, Brescia, Palermo, Catania, Reggio Calabria, Cagliari; e poi Bolzano e Sassari), per incontrare gli operatori e confrontarsi sulle novità di questo nuovo istituto, già molto presente in altri Paesi e in altre istituzioni.

A ottobre 2022, sono 7.658 i giovani già entrati negli uffici giudiziari di tutta Italia: 16.500 in totale i contratti di assunzione fissati nel Pnrr, insieme a quelli di altre figure tecniche, tutti curati dal Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria. Entro il 2024 sono previste 21.910 assunzioni nel mondo della giustizia: il reclutamento più consistente, tra quelli programmati dal Governo con il Pnrr.

“L’Upp rappresenta un cambio di paradigma per l’intero sistema”, riflette la Ministra.

