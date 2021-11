La ministra a Palermo per l’UPP: “Al lavoro su riforma organica”

di Redazione

“Si sta cercando di portare avanti una riforma organica con uno sguardo olistico, sistematico, comprensivo di tutti i problemi della giustizia. Stiamo cercando di intervenire con gradualità. Un passo dopo l’altro con il contributo di tutti”. La ministra Cartabia, intervenuta questa mattina durante un incontro nell’Aula Magna nel Tribunale di Palermo per parlare dell’Ufficio del processo, ha voluto usare queste parole per spiegare quello che si sta compiendo su vari fronti in ambito giustizia.

“L’ufficio per il processo è una componente fondamentale delle riforme che stiamo portando avanti, ma non è l’unico elemento su cui si sta puntando, anche se, a mio parere, è un elemento portante. E’ un aiuto nell’immediato, ma è anche un investimento per i futuri colleghi, è un patto intergenerazionale” – ha specificato la Guardasigilli – . E ripercorrendo tutte le novità che si stanno attuando, ha parlato anche del progetto presentato alla Commissione europea che mira ad intervenire su quel “segmento di tempi morti” della giustizia che va a danno del cittadino, un progetto dedicato che riceverà assistenza da pare della Ue. “E’ in corso una grossa ristrutturazione a livello ministeriale che prevede la nascita di un nuovo dipartimento dedicato all’informatica e alla statistica proprio perché questo è il futuro del nostro accelerare la giustizia laddove ci sono i tempi morti, ma non a discapito della qualità” – ha specificato ancora la ministra Cartabia, ribadendo che l’obiettivo del Ministero è “colpire i tempi morti e le dilazioni inutili” e ricordando poi come la settimana scorsa durante l’incontro con il Commissario alla giustizia Didier Reynders si sia affrontato questo aspetto con una chiara necessità di “monitorare i flussi”.

Sul fronte penale ha aggiunto poi come si stia lavorando sull’attuazione dell’Osservatorio sul processo penale, “un aspetto voluto fortemente perchè l’improcedibilità che ha tanto suscitato discussioni rimanga solo come extrema ratio da non attivare mai”. “Perchè questo possa accadere c’è bisogno di questo osservatorio che stiamo istituendo a giorni – ha aggiunto – E’ un osservatorio sul processo penale di imminente attuazione utile per accompagnare una riforma che può essere sconvolgente”.

Con il Pnrr ma anche con le risorse ordinarie si sta facendo un grosso sforzo per irrobustire anche tutto il personale amministrativo e le figure tecniche della giustizia” – ha aggiunto ancora – “Il Pnrr ci consente di assumere a brevissimo più di 5.400 unità di personale tecnico tra laureati, diplomati, statistici, informatici che sono tutte figure indispensabili e sempre più necessarie nel mondo della giustizia“. Riferendosi poi al distretto di Palermo, ha sottolineato come esso resti fiore all’occhiello di un sistema di giustizia funzionante.

“Palermo è un esempio virtuoso di come la giustizia, che è innanzitutto un servizio al cittadino e alla comunità, può essere efficiente se accompagnata da un’attenzione del ministero, del Governo e dello Stato centrale. Forse proprio per le sofferenze che hanno colpito questa terra e la magistratura in particolare questa attenzione negli ultimi decenni alla realtà della giustizia in Sicilia e Palermo c’è stata e voi ne avete fatto un fatto buon uso. Qui c’è stata la prova evidente nel corso degli anni di cosa possa essere una magistratura che funziona in una terra particolarmente provata, ma che deve essere guardata come la possibilità di quella rinascita e di quel riscatto che tanti stanno invocando nel nostro Paese”.