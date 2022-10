La Giustizia nel mandato Cartabia

di Redazione

Ripercorriamo le attività della Guardasigilli del governo Draghi in 14 puntate: 600 giorni in via Arenula.

Puntata 1 – I dialoghi

In questo video proponiamo gli estratti di tre dialoghi speciali della Ministra Marta Cartabia intorno alla giustizia, con tre donne: Liliana Segre, Maria Falcone e Gemma Calabresi

Puntata 2: Le estradizioni

In questo video, numeri e storie di alcune procedure di estradizione durante il mandato della Ministra Cartabia

Puntata 3. Le assunzioni

“Se la domanda di giustizia è alta, la risposta deve essere adeguata”. Dai magistrati agli addetti dell’Ufficio per il processo; dal personale amministrativo ai magistrati onorari; dai cancellieri ai tecnici: in questo video, ripercorriamo le massicce assunzioni di personale avvenute durante il mandato della Ministra Cartabia

Puntata 4. L’Ufficio per il processo

Giovani per la giustizia, l’occasione dell’ufficio per il processo. In migliaia entrano negli uffici giudiziari, con contratti a tempo determinato, come stabilito dal Pnrr, per aiutare i magistrati nell’abbattimento dell’arretrato e nella riduzione dei tempi dei processi

Puntata 5. Le riforme

Il grande cantiere delle riforme: in questo video, ripercorriamo alcuni momenti dell’intenso lavoro, che ha coinvolto l’Ufficio legislativo e portato all’approvazione di tutte le riforme collegate al Pnrr e non solo. Ammonta a circa 3 miliardi la quota destinata alla Giustizia; anche l’intero finanziamento europeo all’Italia era vincolato all’approvazione delle riforme in questo settore

Puntata 6. La giustizia riparativa

È la giustizia dell’incontro, la giustizia mite, ma niente affatto debole. La giustizia riparativa è la parte più innovativa, introdotta nel mandato della Ministra Cartabia, con la riforma della giustizia penale: “Abbiamo dato la cornice normativa – ha spiegato la Guardasigilli – ad esperienze in realtà già praticate in tutto il mondo, anche in Italia, per ogni tipo di reato”

Puntata 7. Le attività internazionali

Riformare la Giustizia, per favorire anche l’attrazione dei capitali esteri. È stato confermato da studi scientifici che quando la giustizia è in grado di assicurare risposte più vicine ai bisogni dei cittadini e delle imprese, ne trae beneficio l’intero Paese, anche a livello economico. Una giustizia che funziona è un fattore che attrae gli investimenti dall’estero

Puntata 8. L’amministrazione penitenziaria

“Anni di tagli non si superano con un tratto di penna, ma c’è stata un’ inversione di tendenza, molto è stato fatto e avviato”. Le parole della ministra Marta Cartabia alla festa della Polizia penitenziaria sintetizzano i tanti interventi assunti dall’Amministrazione penitenziaria tra 2021-22, al centro di questo video

Puntata 9. Il carcere

“Bisogna aver visto”. Più volte nel suo mandato la Ministra della Giustizia, richiama le celebri parole di uno dei padri costituenti, Piero Calamandrei durante le numerose visite negli istituti penitenziari: Rebibbia, S.Maria Capua Vetere, Regina Coeli, Sollicciano, Torino, Bolzano, Poggioreale, Sassari, Cagliari, Aosta, Civitavecchia, Bollate, isola di Gorgona

Puntata 10. La Giustizia Minorile e di Comunità

“È un dovere imperativo delle istituzioni penitenziarie infondere speranza specie nei più giovani: la prospettiva di un oltre non può essere fermata dalle sbarre alle finestre”. La prima visita fu a Nisida, insieme al Presidente della Repubblica. Poi c’è stato il Beccaria di Milano, e ancora, la comunità “La Collina” in Sardegna, e diversi altri incontri con giovani con una storia di crimini alle spalle. La Ministra ha volto costantemente il suo sguardo sull’esecuzione penale dei più giovani, affidata al Dipartimento della Giustizia minorile e di Comunità

Puntata 11. La digitalizzazione

È una delle grandi sfide della giustizia e una delle principali richieste del Pnrr: più tecnologia anche in questo settore. Raccogliendo la spinta imposta dalla pandemia e le sollecitazioni dell’Unione europea, il percorso di digitalizzazione ha avuto un’accelerazione in più direzioni durante il mandato della ministra Cartabia: investimenti e riforme per il processo penale e civile telematico, smaterializzazione dei fascicoli, progetti per migliorare e semplificare l’accesso alla Giustizia con servizi online

Puntata 12. Statistica e digitale, nasce un nuovo Dipartimento

Al Ministero della Giustizia nasce un nuovo Dipartimento, quello per la transizione digitale, l’analisi statistica e le politiche di coesione, che riunisce tre direzioni generali: Sistemi informativi automatizzati, Statistica e analisi organizzativa e Coordinamento delle politiche di coesione. Marta Cartabia chiama a dirigerlo Pia Marconi, con una lunga esperienza di direzione di strutture di vertice nella Presidenza del Consiglio dei Ministri

Puntata 13: Gli anniversari

Il dovere della memoria. Trent’ anni dalle stragi di mafia, 50 dall’omicidio del commissario Calabresi; la memoria della bomba del 2 agosto 1980 alla stazione di Bologna, o quella del 28 maggio 1974 in piazza della Loggia a Brescia; la memoria del crollo del ponte Morandi di Genova o del disastro del Moby Prince

Puntata 14: I vertici internazionali

I vertici Gai dei ministri Giustizia e affari interni (Gai); le riunioni del gruppo Vendôme e del Consiglio europeo, gli appuntamenti con gli organismi di cooperazione giudiziaria. E poi tanti vertici bilaterali con colleghi di molti Paesi e un assiduo dialogo con le istituzioni comunitarie e con il commissario agli affari giuridici, Didier Reynders

Le buone prassi e il ruolo dell’Ispettorato

Un veicolo di buone prassi. Anche questo è l’ufficio dell’Ispettorato generale, durante il mandato della ministra della Giustizia, Marta Cartabia.